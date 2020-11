Sword Art Online: Progressive sarà un film, nuovo trailer e uscita fissata per il 2021

Il nuovo anime di Sword Art Online, intitolato Sword Art Online: Progressive e ispirato all'omonima serie di romanzi di Reki Kawahara, non sarà una serie televisiva come precedentemente anticipato, bensì una pellicola in uscita nel 2021. A-1 Pictures ha mostrato un nuovo trailer pochi minuti fa, confermando che la protagonista sarà Asuna Yuuki.

In calce potete dare un'occhiata al teaser, in cui è anche rivelato che il film si intitolerà Sword Art Online The Movie: The Aria of the Night Without Stars. L'opera di Kawahara è estremamente dettagliata e longeva, dunque è possibile che il film si limiti a proporre un retelling del primo arco narrativo dal punto di vista della partner di Kirito, magari includendo qualche battaglia rimossa dalla serie principale.

La direzione del film è affidata a Ayako Kawano (High School Fleet, The Seven Deadly Sins The Movie: Prisoners of the Sky), mentre Kento Toya (Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) disegna i personaggi. Yuki Kajura torna a comporre le musiche e Yasuyuki Kai guida il team di animatori. Il cast della prima stagione torna al completo, con Haruka Tomatsu nei panni di Asuna e Yoshitsugu Matsuoka in quelli di Kirito.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sulla pellicola invece, potete dare un'occhiata al primo teaser trailer di Sword Art Online: Progressive.