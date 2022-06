Sword Art Online: Progressive, nuova Key Visual ufficiale per il secondo film della saga

Sword Art Online: Progressive è una saga destinata a proseguire a lungo dal momento che punta i riflettori sull'arco narrativo di Aincrad, quello più apprezzato dell'intero franchise. Lo scopo, infatti, è approfondire le vicende di Kirito e Asuna appena accennate nella serie televisiva.

La storia di Sword Art Online ha riscosso un successo straordinario in tutto il mondo, forte di una trama avvincente e che lascia spazio al romanticismo. Il gioiellino di Reki Kawahara, inoltre, ha contribuito alla diffusione del genere isekai, dando così un ulteriore spinta per l'arrivo sul mercato di numerosi adattamenti in cui i protagonisti vengono catapultati in mondi fantasy.

La prima parte di SAO: Progressive ha già compiuto il suo debutto in Giappone e attualmente i fan stanno aspettando la messa in onda della seconda pellicola dedicata intitolata "Kuraki Yuuyami no Scherzo". Il lungometraggio è atteso al debutto nel Sol Levante il prossimo 10 settembre, anche se attualmente non ci sono novità circa un possibile approdo del film anche nel Bel Paese. Ad ogni modo, A-1 Pictures, lo studio di animazione incaricato del progetto, ha recentemente rivelato una nuova locandina promozionale, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia, con Asuna e Kirito che salgono delle scale insieme ad altri personaggi.

