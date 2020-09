Sword Art Online: Progressive si mostra nel primo trailer dedicato alla nuova saga

La notizia della registrazione del dominio di Sword Art Online: Progressive aveva fatto discutere tutti i numerosi appassionati della saga. Le loro previsioni si sono rivelate esatte, con l'annuncio della nuova trasposizione animata.

A dare la notizia è l'account Twitter ufficiale di Sword Art Online, che fa sapere a tutti i fan dell'opera che subito dopo l'ultimo episodio di Alicization sarà trasmessa il primo trailer di Progressive. In calce alla notizia è presente un breve video, che ci introduce al mondo di Kirito e Asuna Yuuki. Reki Kawahara, autore del romanzo da cui sarà tratto l'anime, ha quindi deciso di scrivere un reboot della prima parte della storia, raccontando le vicende di Asuna, giovane ragazza rimasta intrappolata all'interno di un MMORPG, insieme a molti altri coetanei, ad un certo punto incontrerà Kirito, il quale le insegnerà i segreti per sopravvivere nel difficile mondo di SAO. Come si poteva immaginare, i numerosi fan del franchise hanno accolto con entusiasmo la notizia, iniziando a discutere della trama del reboot ispirato al romanzo omonimo.

Non sappiamo ancora quando l'atteso anime farà il suo debutto, nel frattempo vi segnaliamo la trasposizione manga di Sword Art Online: Progressive, disegnata da Puyocha e che ha riscosso un discreto successo.