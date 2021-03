Sword Art Online: Progressive: nuovo trailer per il film in uscita in autunno

Sono trapelati i primi annunci dal Giappone in occasione dell'inizio dell'Anime Japan 2021, uno degli eventi a tema più importanti del Sol Levante. Tra i titoli protagonisti di questa prima giornata non poteva mancare Sword Art Online: Progressive, il lungometraggio che narrerà in maniera più approfondita la saga di SAO.

In attesa dell'uscita di Sword Art Online: Unital Ring, il sequel di Alicization, A-1 Pictures ne ha approfittato per ingannare l'attesa con la trasposizione in chiave cinematografica di una prima parte di Sword Art Online: Progressive - Aria of a Starless Night, light novel spin-off scritta sempre da Reki Kawahara ma che va ad espandere l'arco narrativo di Aincrad che l'autore ha dovuto precedentemente tagliare per questioni narrative.

Avremo in questo modo l'occasione di approfondire il rapporto tra Kirito ed Asuna e come l'eroina principale si è rapportata al mondo virtuale dopo l'inizio del gioco mortale di Akihiko Kayaba. Durante l'Anime Japan 2021 è stato così svelato un nuovo trailer promozionale, lo stesso allegato in calce alla notizia, che preannuncia la finestra d'uscita del film alla stagione autunnale, ovvero in un periodo compreso tra la fine di settembre e dicembre.

"Un mese è passato dall'inizio del gioco mortale di Akihiko Kayaba e il numero di deceduti continua a crescere. 200 persone sono infatti già morte. Kirito e Asuna sono due persone diverse, ma entrambi vogliono combattarere in solitaria. Tuttavia, i due si trovano a fronteggiare insieme sfide sia dall'interno che dall'esterno. Dal momento che il mondo virtuale è stato creato come una trappola, i sopravvissuti iniziano a disperarsi e la disperazione li rende pericolosi nei riguardi dei solitari come Asuna e Kirito. Man mano che diventa sempre più chiaro che la solitudine equivale al suicido, riusciranno i due a superare le loro differenze per trovare la forza l'uno nell'altro e sopravvivere?"

E voi, invece, che aspettative avete per questo film? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.