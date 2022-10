Sword Art Online Progressive: ottimo esordio per il secondo film, cala ONE PIECE: RED

Gli ultimi mesi in Giappone hanno visto molti anime in cima ai botteghini. Dapprima c'era Dragon Ball Super: Super Hero, il film di Toei Animation che ha continuato la saga delle sfere del drago. La stessa azienda ha poi fatto il botto anche con ONE PIECE Film: RED, che arriverà anche in Italia. Ora però è il turno di Sword Art Online Progressive.

La saga di Reki Kawahara si è interrotta - a livello televisivo - da qualche anno, con la conclusione di Underworld. Ma al cinema invece è tutt'altra storia, dato che ha fatto il suo esordio Sword Art Online the Movie -Progressive- Kuraki Yūyami no Scherzo, secondo film della saga Progressive, dopo Aria of a Starless Night.

Sword Art Online the Movie -Progressive- Kuraki Yūyami no Scherzo ha esordito al primo posto ai botteghini giapponesi: dal 22 ottobre 2022, giorno del debutto, ha incassato 343 milioni di yen (circa 2,3 milioni di euro), con 209.000 biglietti staccati. In seconda posizione c'è Karada Sagashi, film live action tratto dall'omonimo manga horror. Scende invece in terza posizione ONE PIECE Film: RED, dopo un periodo di ottimi risultati, con un totale di 17 miliardi di yen incassati nelle 12 settimane di proiezione.

Intanto il primo film di Sword Art Online Progressive è disponibile su Amazon Prime Video.