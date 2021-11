Sword Art Online: Progressive, ecco perché il nuovo film non adatterà alcuni romanzi

A pochi giorni dal debutto nelle sale giapponesi di Sword Art Online - Progressive: Aria of Starless Night, è stato confermato l’arrivo della prossima pellicola nel 2022. Dal titolo diffuso però sono emerse numerose preoccupazioni all’interno della community, ed è intervenuto l’autore Reki Kawahara per chiarire la situazione.

Sword Art Online the Movie - Progressive - Scherzo of a Dark Dusk arriverà come detto nel corso del prossimo anno, e già dal titolo si comprende che l’adattamento degli eventi narrati nelle light novel è passato dal volume 1 di Progressive al volume 4. Una notizia che ha causato accese discussioni sui social, a tal punto da richiedere l’intervento diretto dell’ideatore della serie col tweet che trovate in calce.

La questione principale riguarda appunto il passaggio ad un arco narrativo piuttosto avanzato, e Kawahara stesso ha risposto facendo luce sulle problematiche riscontrate in fase di produzione: “Se avete letto i romanzi originali di Sword Art Online Progressive, probabilmente vi state domandando “e Rondo of a Fragile Blade, Concerto of Black-and-White, e Barcarolle of Froth? Purtroppo, a causa di diverse circostanze, ovvero la non completezza della quest della Guerra degli Elfi, abbiamo deciso di passare all’adattamento del volume di Scherzo of a Dark Dusk. Sono sicuro che sarà un film fantastico e ricco di materiale, per cui vi invito ad aspettarlo con buone aspettative”.

Questa spiegazione non sembra essere riuscita a calmare molti appassionati, che vorrebbero vedere adattato tutto il materiale contenuto nei romanzi. Qual è la vostra idea a riguardo? Ditecelo come di consueto nella sezione riservata ai commenti. Per concludere ricordiamo che SAO Aria of Starless Night ha incontrato The Eternals in un video promozionale, e vi lasciamo all'ultimo trailer pubblicato riguardante la rivelazione del Game Master.