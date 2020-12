Sword Art Online Progressive, il producer rivela: 'Previste modifiche al character design'

Sword Art Online: Progressive, il nuovo film di SAO tratto dall'omonima serie di romanzi di Reki Kawahara, è attualmente in uno stadio avanzato della produzione e vedrà la luce nel corso del 2021. Nello ultima settimane hanno iniziato a circolare le prime informazioni, e una recente dichiarazione del produttore ha leggermente confuso i fan.

Secondo quanto rivelato dal producer Maki Kazuma il character design dei personaggi sarà rivisto, e presenterà delle differenze rispetto a quello mostrato nella prima stagione della serie anime. Il character designer, Kento Toya, ha già lavorato sugli adattamento anime di Sword Art Online: Alicization e War of Underworld, mostrando uno stile completamente diverso da quello del suo predecessore Shingo Adachi. Asuna e Kirito rimarrano identici e saranno disegnati con lo stesso stile di Alicization, ma personaggi secondari, nemici e boss potrebbero presentare delle differenze.

Comicbook, il sito statunitense che ha riportato in esclusiva la notizia, non definisce chiaramente l'entità di queste modifiche, e di conseguenza è anche possibile che il nuovo character design sia riservato unicamente a dei personaggi che ancora non conosciamo. L'unica certezza è che tutti i cambiamenti saranno discussi in anticipo con abec, l'illustratore della serie di light novel.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il film? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo all'ultimo trailer di Sword Art Online: Progressive, condiviso da Aniplex poche settimane fa.