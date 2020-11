Sword Art Online Progressive: rivelati importanti aggiornamenti sulla produzione

Dopo la conclusione di Sword Art Online Alicization - War of Underworld, avvenuta a settembre, i fan dell'opera nata dalle numerose light novel di Reki Kawahara non hanno dovuto attendere molto prima dell'annuncio di un nuovo progetto, e con grande sorpresa è stato rivelato un film che adatterà gli eventi raccontati in Sword Art Online Progressive.

Prevista per il 2021, senza un data d'uscita precisa, la pellicola in questione è stata presentata con un breve trailer che ha però anticipato il ritorno ad Aincrad, prima ambientazione apparsa nella serie. Intitolato Sword Art Online The Movie: The Aria of the Night Without Stars, il film avrà come protagonista Asuna Yuki, e naturalmente tornerà anche Kirito in scena.

Nonostante non siano trapelate molte informazioni riguardo la trama, e quali parti verranno approfondite più di altre riguardo l'opera originale, considerando soprattutto che la serie Progressive si sviluppa in 6 romanzi, ma di recente il doppiatore giapponese di Kirito ha rivelato importanti dettagli riguardo lo stato di produzione del film.

Come potete vedere nel post in fondo alla pagina infatti, Yoshitsugu Matsuoka ha partecipato ad un programma radiofonico in cui ha rivelato di aver già completato le sessioni di doppiaggio per la pellicola, sorprendendo sia i conduttori che i fan, e facendo capire che la produzione si trova decisamente a buon punto.

