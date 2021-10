Sword Art Online Progressive, un rumor conferma il sequel nel 2022

Finalmente è il grande giorno e in Giappone sta per compiere il suo debutto Sword Art Online Progressive, il nuovo film ispirato alla saga di Reki Kawahara nonché il primo adattamento animato dell'omonima light novel spin-off che sviscera alcuni dettagli del primo arco narrativo appena accennati dalla serie originale.

Nella giornata di oggi compie il suo debutto in Giappone l'attesissimo film che ripercorrerà le prime tappe delle avventure di Asuna e Kirito nel mondo virtuale, il tutto però con una prospettiva più centralizzata nei riguardi dell'eroina di SAO. Ad ogni modo, negli ultimi minuti diverse fonti hanno iniziato a riportare la stessa novità d'ultima ora: il sequel di Sword Art Online Progressive si farà e arriverà nel 2022.

Sembrerebbe che al termine della proiezione in sala appaia l'annuncio del seguito del film che pare avere anche un nome, ovvero "Kuraki Yuuyami no Sukerutsu", sintomo che adatterà gli eventi del 5° piano. Non ci resta dunque che attendere qualche ora per avere tutte le conferme o le smentite del caso, tuttavia A-1 Pictures ci aveva già abituato a fenomeni di questo tipo già con SAO The Movie: Ordinal Scale.

E voi, invece vi aspettavate un annuncio del genere e la data d'uscita fissata già all'anno prossimo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.