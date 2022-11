Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night è al cinema a partire da oggi

Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night approda ufficialmente nei cinema italiani. Il film sarà in proiezione in alcune sale selezionate a partire da oggi, 14 novembre 2022, fino a mercoledì 16 novembre. La pellicola mette in scena il nuovo capitolo del vastissimo franchise, che nel corso degli anni non ha mai perso il suo appeal.

L'ultimo trailer di Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night è stato ricco di azione e apprezzatissimo dai fan della serie. Nel 2022 occorrono i vent'anni dalla prima pubblicazione della web novel originale di Sword Art Online, scritta da Reki Kawahara, che ha dato il via a un franchise che oggi può vantare film, serie anime, manga, videogiochi e merchandise di ogni genere.

Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night ha avuto un ottimo esordio in Giappone, dove è stato trasmesso nei cinema negli ultimi giorni del mese di ottobre. La pellicola è il seguito diretto del primo film della saga reboot Progressive intitolato Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, disponibile su Prime Video.

Scherzo of Deep Night continuerà la narrazione delle imprese del protagonista Kirito nel videogioco VRMMORPG Sword Art Online. Lui e la sua compagna Asuna riprenderanno il dungeon in cui si trovano dal quinto piano sotterraneo, dove li avevamo lasciati nel precedente film della serie. Tra enigmi, player killer e terribili mostri, riusciranno i due giocatori ad avere la meglio su Sword Art Online?