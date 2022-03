Sword Art Online Progressive: Scherzo of a Deep Night si mostra nel primo poster

Mentre i fan italiani attendono l'uscita di Aria of a Starless Night, in Giappone è stata mostra la seconda parte del movie di Sword Art Online. Ecco il poster di Scherzo of a Deep Night, la cui premiere è prevista per l'autunno del 2022.

Sword Art Online Progressive - The Movie Aria of a Starless Night sarà grande protagonista della stagione degli anime al cinema di Dynit e Nexo Digital. Il film di Sword Art Online Progressive si è mostrato in un trailer in italiano, ma in patria sono già proiettati oltre. La seconda parte del progetto ha una finestra di uscita ufficiale!

Sul sito web ufficiale, è stata condivisa la locandina di Sword Art Online - The Movie Scherzo of a Deep Night, il sequel diretto di Aria of Starless Night. Lo staff e il cast del primo film, torneranno anche nella seconda parte. Ciò vuol dire che rivedremo Ayako Kohno nel ruolo di regista presso lo studio d'animazione A-1 Pictures.

Nel corso delle prossime settimane arriveranno ulteriori dettagli sull'uscita e i primi trailer. Il film anime è basato su Sword Art Online Progressive, rivisitazione del romanzo originale di Reki Kawahara. Kirito affronta un viaggio emozionante attraverso i vari piani del castello di Aincrad.