Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night si mostra in un nuovo trailer

Il progetto avviato da A-1 Pictures con il film Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night si avvicina alla seconda fase con la prossima pellicola, in arrivo il 10 settembre 2022 in Giappone. Aspettando di scoprire ulteriori dettagli su Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night ecco finalmente un primo trailer del film.

Col passare degli anni l’opera di Reki Kawahara ha assunto una posizione piuttosto rilevante nel genere isekai, uno dei più seguiti del panorama odierno, e ad alimentare ulteriormente questo successo sono arrivate anche le prime trasposizioni animate, e i primi lungometraggi orientati a raccogliere e snellire gli eventi raccontati in più romanzi.

Consapevole della popolarità del personaggio di Asuna, Kawahara ha riproposto le prime storie dal suo punto di vista, offrendo anche approfondimenti su vari aspetti del mondo di Aincrad, e dando così vita alla serie Progressive.

Da qui è nato il progetto di A-1 Pictures dedicato proprio a raccontare attraverso delle pellicole il percorso di Asuna, e Kirito, nella fortezza volante. Dopo l’accoglienza riservata ad Aria of a Starless Night, è arrivato un breve, seppur interessante, trailer del seguito Scherzo of a Deep Night. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Per finire vi lasciamo alla nuova key visual del film, e alle illustrazioni per i dieci anni dell'anime di Sword Art Online.