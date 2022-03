Sword Art Online Progressive: Scherzo of a Deep Night, ecco il primo teaser

A pochi giorni dall’arrivo nelle sale Italiane di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, è stato pubblicato un teaser dedicato alla seconda parte del progetto, il film dal titolo Sword Art Online Progressive: Scherzo of a Deep Night, la cui uscita è stata fissa nell’autunno 2022 in Giappone.

Partendo dalle light novel scritte da Reki Kawahara, e illustrate dall’artista abec, le due pellicole prodotte da A-1 Pictures e con la direzione di Ayako Kono, raccontano nuovamente l’arco narrativo di Aincrad, concentrandosi però sul punto di vista di Asuna, delle difficoltà riscontare nel contatto col nuovo mondo, dall’incontro con Kirito fino al loro impegno comune per affrontare i diversi piani della fortezza volante.

Era inevitabile che durante l’Anime Japan ci fossero novità riguardanti la pellicola, e infatti dopo il poster ufficiale rivelato qualche giorno fa, finalmente sono state mostrate le prime immagini del film attraverso il breve video che trovate in cima alla notizia. Condiviso da Aniplex, il teaser mostra rapidamente Asuna e Kirito alle prese con il quinto piano di Aincrad, dove sembrano essere osservati da una misteriosa figura incappucciata.

Infine vi lasciamo ad un simpatico sketch di Kawahara dedicato a Kirito e Asuna, e al trailer in italiano di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night.