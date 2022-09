Sword Art Online Progressive Scherzo of Deep Night, nuovo trailer per il 2° film

Sword Art Online Progressive Scherzo of Deep Night è il secondo titolo dell'adattamento cinematografico della light novel spin-off di Reki Kawahara che racconta in maniera più approfondita gli eventi di Aincrad, la saga che purtroppo la serie originale ha dovuto in parte tagliare per esigenze narrative.

La saga di Sword Art Online Progressive non è un reboot della serie, è bene ribadirlo, ma direttamente un'espansione della mitologia del gioiellino dello scrittore Reki Kawahara. Scherzo of Deep Night è soltanto il secondo film di Progressive, segno che A-1 Pictures ha intenzione di proseguire nella trasposizione dell'omonima light novel in attesa che l'autore si porti ancora più in avanti con le vicende di Unital Ring, l'arco narrativo seguente di Alicization.

Ad ogni modo, la data d'uscita al cinema in Giappone del film in questione è fissata al prossimo 22 ottobre e vedrà il coinvolgimento della cantante Eir Aoi con un brano inedito, intitolato 'Shinzo', di cui un assaggio potete scorgerlo nel nuovissimo trailer rilasciato nelle scorse ore dallo studio di animazione. Il video promozionale in questione, dalla durata di circa 30 secondi, fornisce anche un breve estratto di una delle scene d'azione che caratterizzeranno la pellicola.

E voi, invece, che aspettative avete per Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.