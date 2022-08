Sword Art Online Progressive Scherzo of Deep Night: nuovo trailer e theme song per il film

Archiviato il primo film di Progressive, Aria of a Starless Night, la serie si è subito preparata per il secondo film. Risale a qualche mese fa il primo teaser di Sword Art Online Progressive Scherzo of Deep Night, che debutterà il prossimo mese in Giappone. Con l'avvicinarsi della distribuzione, vengono svelati nuovi materiali promozionali.

Il sito ufficiale di Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night, il secondo film della saga Progressive, ha rivelato che Eir Aoi si occuperà della theme song del film, intitolata "Shinzo" (cuore). A scrivere la canzone è stato n-buna, della band Yorushika. La canzone è stata inserita nel nuovo trailer di Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night. Asuna e Kirito sono nuovamente al centro del video insieme agli altri personaggi della pellicola.

Insieme a questo, è stato pubblicato un nuovo poster per il film di Sword Art Online Progressive, con tutti i personaggi più importanti raccolti. Il film verrà proiettato in anticipo il 24 agosto allo Shinjuku Wald 9, proiezione alla quale parteciperanno anche Yoshitsugu Matsuoka (doppiatore di Kirito) e Eir Aoi. Il singolo Shinzo verrà pubblicato il 7 settembre, mentre il film Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night verrà proiettato ufficialmente il 10 settembre in Giappone.

Ecco invece il trailer di Sword Art Online: Aria of a Starless Night, il primo film di Progressive in italiano.