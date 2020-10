Sword Art Online Progressive: la serie di Kawahara sarà adattata in un film?

Circa un mese fa era trapelato in rete un nuovo progetto dedicato alla trasposizione animata della serie Sword Art Online: Progressive, confermato successivamente con un breve trailer che non ha lasciato molto spazio ad ulteriori informazioni. Di recente però sono emersi dei rumor che potrebbero far pensare ad un film invece che ad una serie.

Subito dopo la messa in onda dell'ultimo episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, è stato comunicato il ritorno del frachise con un nuovo anime basato sulle light novel di Progressive, che non seguono in maniera diretta le avventure della serie regolare, tornando ai momenti iniziali per esplorare più approfonditamente la relazione tra Kirito e Asuna.

Sicuramente Sword Art Online Progressive ha una quantità di materiale sufficiente per realizzare una serie completa, ma i recenti aggiornamenti riguardanti il progetto sembrano suggerire che si tratterà di un film. A comunicarlo è stato il post di @SugoiLITE che potete trovare in fondo alla pagina, basandosi sul materiale pubblicato sul sito ufficiale del franchise. Viste le immediate reazioni negative dei fan, l'utente ha sottolineato come queste informazioni potrebbero essere semplici rumor proveniente da errori di trascrizione.

Un film porterebbe sicuramente a dei tagli sostanziali nella storia scritta da Kawahara, ma visto il silenzio della produzione a riguardo, questi rumor potrebbero ancora risultare veri. Ricordiamo che Asuna ha preso vita in un bel cosplay, e vi lasciamo ai primi dettagli su Sword Art Online Progressive.