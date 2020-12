Sword Art Online Progressive: terminata la fase di doppiaggio del film

Sword Art Online Progressive, serie di light novel di Reki Kawahara che si presenta come un reboot dell'opera originale scritta dallo stesso autore, presto riceverà un'adattamento animato. Scopriamo a che punto si trova la produzione.

La prima originale serie di libri, dal titolo Sword Art Online, narra le avventure di Kirito, un ragazzo che, insieme a numerosi altri giocatori, rimase intrappolato all'interno di un videogioco in realtà virtuale, nel quale ad un azzeramento dei punti vita corrisponde la morte nel mondo reale. All'interno del primo volume il lettore viene a conoscenza degli eventi più importanti che riguardano il protagonista, avvenuti lungo l'arco di due anni di permanenza.

A partire dal 2012 lo scrittore ha iniziato la pubblicazione di un ulteriore serie di light novel che ripropone in maniera più approfondita le avventure all'interno del castello di Aincrad mostrando nuovi aspetti dei personaggi, un esempio è la rivelazione avvenuta proprio in Sword Art Online Progressive di come Kirito si sia innamorato di Asuna.

Recentemente abbiamo appreso della produzione di un film che trasporrà quest'ultima opera in anime e che ci permetterà di seguire la storia anche dal punto di vista della ragazza, oltre che da quello dello spadaccino. Tra gli ultimi aggiornamenti che riguardano il nuovo adattamento siamo venuti a conoscenza di alcune modifiche al character design dei personaggi di Sword Art Online Proressive ed alla conclusione della fase di doppiaggio, indice del buon punto a cui sono giunti i lavori sulla pellicola. Ricordiamo infatti che l'uscita di Sword Art Online Progressive è prevista per il 2021.