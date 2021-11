Sword Art Online Progressive torna nel 2022: nuovo film in arrivo

Conclusa la saga di Sword Art Online: Alicization con la guerra dell'Underworld, l'anime che ha appassionato tantissimi spettatori nell'ultimo decennio si è preso una pausa con la serialità. Negli ultimi mesi infatti sono iniziati i lavori sul progetto Sword Art Online Progressive: Aria of the Starless Night.

Il film ha debuttato il 30 ottobre 2021 in Giappone e ha naturalmente chiamato a raccolta tanti appassionati del mondo isekai creato anni fa da Reki Kawahara. Nonostante sia appena stato proiettato per la prima volta nelle sale nipponiche, si discuteva già di un sequel di Sword Art Online Progressive a causa di alcuni rumor.

Rumor che ora vengono confermati dal sito ufficiale del progetto. Il film avrà un seguito in uscita nel 2022 e sarà intitolato Sword Art Online the Movie -Progressive- Kuraki Yūyami no Scherzo (Scherzo of a Deep Night). L'annuncio sul sito è arrivato con una semplice immagine nera con una scritta azzurrina, pertanto non ci sono ancora informazioni importanti sul progetto oltre il titolo e l'anno di uscita.

Il titolo fa supporre un adattamento della quarta light novel di Sword Art Online: Progressive, che Kawahara pubblicò sul finire del 2015. Considerato il prosieguo della light novel Progressive, in futuro potrebbero arrivare ulteriori lungometraggi su queste storie.