Sword Art Online: Project Alicization, ufficiale: il manga si concluderà a giugno

Sword Art Online: Project Alicization, l'adattamento manga della serie di romanzi di Reki Kawahara, si concluderà il prossimo 11 giugno con la pubblicazione del capitolo 30, secondo quanto rivelato dall'autore Kotaro Yamada. L'opera ha adattato l'intero arco narrativo di Alicization, raccontato nei Volumi dal 9 al 18 della light novel.

Yamada ha lanciato l'opera su Dengeku Bunko Magazine di Kadokawa nel 2016, per poi spostarsi su Web DenPlay Comic nel 2020, dopo l'interruzione della pubblicazione della rivista. Dopo quasi cinque anni e trenta capitoli pubblicati l'adattamento è finalmente volto al termine.

Pochi giorni fa, inoltre, si è anche concluso Sword Art Online: Alicization Lycoris di Tomo Hirokawa, adattamento del videogioco disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il manga è stato serializzato da dicembre 2019 a maggio 2021, e ha raccontato una storia alternativa con personaggi inediti e una conclusione diversa da quella vista nei romanzi. Per saperne di più sul videogioco potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Sword Art Online: Alicization Lycoris.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo lavoro di Kotaro Yamada, che probabilmente a questo punto potrebbe essere un adattamento manga dell'arco narrativo Unital Ring, vi ricordiamo che SAO tornerà nel 2021 con un nuovo film anime in uscita in autunno, Sword Art Online The Movie: The Aria of the Night Without Stars.