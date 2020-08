Sword Art Online: Quinella prende vita grazie a questo splendido cosplay

L'epopea di Sword Art Online, pur avendo diviso violentemente il pubblico, è negli anni riuscito a imporsi con forza nell'immaginario collettivo di milioni e milioni di lettori, tra produzioni animate e opere cartacee che sono nel tempo riuscite a fare breccia anche nel cuore di moltissimi utenti occidentali.

La produzione, dopo i problemi legati al COVID, ha infine ripreso la sua corsa con Sword Art Online: Alicization War of Underworld e i fan non stanno già più nella pelle. L'ultimo arco narrativo dell'opera promette infatti grandi novità per i prossimi episodi, i quali ci permetteranno di rivedere tanti dei personaggi che da anni vengono assiduamente omaggiati dai fan con cosplay e fanart a tema.

Proprio in tal senso, giusto recentemente la famosa cosplayer @mk_ays ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram il suo ultimo lavoro, dedicato al franchise di Sword Art Online. Come visionabile a fondo news, la ragazza ha infatti voluto mettere in mostra il proprio apprezzamento per la serie con un cosplay dedicato a Quinella, personaggio ben noto ai fan e rivelatasi capace di far parlare parecchio di sé. Il cosplay mette in mostra una grande attenzione per i dettagli, con un'attenta ricostruzione del vestiario e dell'acconciatura sfoggiate dalla donna, un lavoro di gran pregio che ha saputo conquistare anche numerosissimi utenti.