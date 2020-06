Da Sword Art Online a Re: Zero, tutte le migliori uscite anime della stagione estiva

La stagione primaverile si è ufficialmente conclusa e tra pochissime ore, con l'inizio del mese di luglio, inizierà finalmente la distribuzione degli anime estivi. La stagione estiva 2020 metterà in scena alcuni dei titoli più importanti degli ultimi anni come Oregairu 3, Re: Zero 2, SAO e tante altre novità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Prima settimana di luglio

Tra i titoli più importanti, il 3 luglio 2020 approderà la seconda stagione di Fire Force, attesissimo sequel dell'esplosiva serie del 2019 trasmessa nuovamente sul canale YouTube di Yamato Video. Il giorno dopo, 4 luglio 2020, sarà invece il turno di The Misfit of Demon King Academy e Lapis Re:LiGHTs. Per ora non ci sono piani per portare questi due anime in Italia.

Il 6 luglio è il turno dell'attesissimo The God of High School, visibile gratuitamente su Crunchyroll Italia, mentre il 7 arriveranno Umayon e la seconda stagione di Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation.

Seconda settimana di luglio

L'8 luglio inizieranno ad arrivare alcuni degli anime più attesi, tra cui figurano Deca-Dence e la seconda stagione di Re: Zero, mentre il 9 luglio sarà il turno della stagione finale di Oregairu e di No Guns Life Parte 2. Di questi quattro, gli unici sicuramente distribuiti in Italia saranno Re: Zero 2 (Crunchyroll) e No Guns Life (VVVVID), mentre per gli altri dovremo attendere ulteriori informazioni.

Il 10, l'11 e il 12 luglio arriveranno poi altri tre titoli importantissimi, ovvero - in quest'ordine - Rent-A-Girlfriend, Uzaki-chan e Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Parte 2. I primi due saranno commedie romantiche, mentre il terzo sarà la seconda e ultima parte dell'arco narrativo Alicization e sarà trasmesso, salvo soprese, da VVVVID.

Terza settimana di luglio

La terza settimana di luglio si apre con Gibiate, l'attesissimo anime realizzato dal character designer di Final Fantasy in uscita su Crunchyroll il 15 luglio. Lo stesso giorno arriverà anche EVOLxLOVE.

Quarta settimana di luglio

La quarta settimana non prevede uscite di rilievo, escluso il ritorno di, mentre altri titoli come Higurashi: When They Cry sono ancora sprovvisti di una data di uscita.Vi ricordiamo che al momento alcune piattaforme streaming italiane devono ancora rivelare il loro plainsesto estivo e che, di conseguenza, è possibile che molte di queste serie siano visibili legalmente anche nel nostro Paese.