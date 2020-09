Sword Art Online: registrato il dominio per un nuovo anime, reboot in arrivo?

Poche ore fa, in rete è comparso un clamoroso leak che sembrerebbe anticipare l'arrivo di un nuovo adattamento anime di Sword Art Online, forse già nel 2021. Questa nuova serie dovrebbe trasporre gli eventi di Sword Art Online - Progressive, la serie di light novel di Reki Kawahara in cui è raccontata una storia alternativa con protagonista Asuna.

Come potete osservare in calce, è stato recentemente registrato il dominio per un nuovo sito web, denominato SAO-P.NET. Le probabilità che questo sia dedicato all'adattamento anime di Sword Art Online - Progressive sono abbastanza alte per due ragioni: la prima è che la stagione 5 di Sword Art Online potrebbe arrivare con un po' di ritardo a causa della mancanza di materiale, mentre la seconda è che i romanzi hanno riscosso un discreto successo, e i fan richiedono a gran voce un adattamento da più di due anni.

L'anime potrebbe quindi tappare il buco in attesa della stagione 5 della serie ufficiale, riproponendo un reboot di uno degli archi narrativi più apprezzati della saga, quello di Aincrad.

J-Pop Manga, editore italiano di Sword Art Online - Progressive, descrive così la sinossi dell'opera: "Reki Kawahara torna alle origini della sua saga più celebre, reimmaginandone il primo amatissimo arco narrativo, Aincrad, in un reboot. Durante una partita a un gioco di realtà virtuale, la giovane Asuna Yuuki resta intrappolata suo malgrado nel mondo videoludico di Sword Art Online, insieme a migliaia di altri giocatori. Armata delle sue brillanti doti di studentessa, la ragazza dovrà imparare il più in fretta possibile la meccanica del gioco, per riuscire a terminarlo... o la sua permanenza in SAO non avrà mai fine! Con l'aiuto di Kirito, un giocatore navigato che la invita nel suo gruppo di utenti esperti, Asuna lotterà per diventare una campionessa di SAO, per fare ritorno al più presto nel mondo reale!".

Sword Art Online - Progressive ha già ricevuto diversi adattamenti manga, e la conclusione sembrerebbe essere ancora molto lontana. Un adattamento anime sarebbe utile anche per pubblicizzare l'opera, e considerando la popolarità di Asuna, è facile pensare ad una scommessa vincente.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'episodio 22 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è disponibile su VVVVID, e che la prossima puntata arriverà sabato 19 settembre 2020.