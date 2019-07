Sword Art Online: in arrivo un nuovo trailer di Alicization

I fan di Sword Art Online sono ansiosi di sapere cosa abbia in serbo per loro il continuo della terza stagione dell'anime, e pare che non debbano aspettare molto.

In occasione del decimo anniversario della serie, infatti, verrà trasmessa una maratona di Sword Art Online il 21 luglio, e tramite un annuncio su Twitter veniamo a sapere che durante la messa in onda i fan potranno assistere ad un nuovo trailer promozionale di Alicization.

Al momento non ci sono informazioni che specifichino l'esatto timing in cui sarà rilasciato il nuovo filmato, tuttavia nell'arco delle 10 ore della maratona succederà sicuramente qualcosa. Il fandom di Sword Art Online non vede l'ora di entrare nel War of Underworld Arc che avrà inizio a ottobre, e i doppiatori dell'opera anticipano che sarà una grande esperienza.

La serie di Sword Art Online è disponibile per lo streaming su Crunchyroll. Gli appassionati dell'anime sono soliti realizzare fantastici cosplay dei loro personaggi preferiti, provate a dare un'occhiata a quelli di Asuna e del terrificante Death Gun.

Per i dieci anni del franchise è arrivato anche il commento dell'autore Reky Kawahara per festeggiare il decimo anniversario, che ha toccato diversi punti interessanti del suo cammino di serializzazione, lasciando aperta una finestra per il futuro.