Sword Art Online, rivelata una stupenda action figure di Asuna in kimono

Anche nel pieno di Sword Art Online: Alicization, War of Underworld, la seconda parte della terza stagione di uno degli adattamenti animati più famosi al mondo, il franchise continua a riscuotere straordinari successi grazie all'imponente merchandising. Infatti, una nuova stupenda action figure sta per riempire i vostri scaffali.

L'impegno della produzione nella sponsorizzazione del brand è estremamente concreto, come dimostrano le meravigliose action figure dedicate ad Asuna che, quotidianamente, arricchiscono il franchise di colorati modellini in alta qualità. Dopotutto, l'iconica eroina resta uno dei personaggi più amati dai fan, nonostante il suo impiego nella narrazione sia andato via via diminuendo.

Ciononostante, l'abile spadaccina è rimasta nel cuore degli appassionati, protagonista di una delle migliori saghe dell'intera storia di Sword Art Online. Proprio per omaggiare il personaggio, e sponsorizzare la seconda parte di Alicization, è stato realizzato un nuovo modellino originale di Asuna, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Grazie all'abbigliamento tipico nipponico del Kimono, inoltre, l'action figure è riuscita a far parlare di sé in tutte le community dedicate, grazie a una cura al dettaglio eccellente e deliziosa. Nonostante il prezzo di 192 dollari (circa 170 euro), scontato per l'occasione, è già possibile preordinare la statuetta accedendo al portale tramite il link riportato alla fonte. Il modellino in scala, infine, sarà spedito a partire dal 30 ottobre 2020, giusto il tempo di ultimare la realizzazione delle action figure prima del rilascio effettivo.

E voi, invece, che ne pensate di questa splendida action figure di Asuna in kimono? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.