Sword Art Online Scherzo of a Dark Dusk ha una data di uscita, il film torna dopo il Covid

Concluso l'anime con Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, la saga tratta dalla light novel di Reki Kawahara non si è fermata. Oltre al progresso nel settore romanzi, anche l'anime continua ad andare avanti grazie alla saga Progressive, che negli ultimi anni sta popolando i cinema.

Il primo film è stato Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, grande successo al botteghino giapponese nel 2021, ma era previsto da tempo anche un secondo film il cui esordio era previsto per la seconda metà del 2022. Purtroppo però, a causa del Covid il secondo film di Sword Art Online Progressive è stato rimandato. Originariamente, la proiezione era programmata per il 24 agosto in anteprima e per il 10 settembre nei cinema nipponici.

Per fortuna per gli appassionati della saga, adesso c'è una data di uscita ufficiale e non è neanche troppo lontana. Sword Art Online Progressive: Scherzo of a Dark Dusk uscirà nelle sale giapponesi il 22 ottobre 2022, quindi poco più di un mese dopo la data precedentemente prevista. L'annuncio è stato dato dal sito ufficiale del progetto. Asuna e Kirito sono pronti al ritorno della saga anche se stavolta in versione cinematografica.