Sword Art Online: Scherzo of a Dark Dusk rinviato a data da definire

La storia di Kirito e Asuna, narrata nella serie di light novel di Sword Art Online scritte da Reki Kawahara, continua ad essere tra le più popolari del genere isekai, e in attesa di scoprire cosa verrà annunciato durante l'evento del 6 novembre 2022, per i 10 anni dell’anime, è arrivata la notizia del rinvio di uno dei lungometraggi animati.

Sul sito ufficiale di Sword Art Online the Movie – Progressive – Scherzo of a Dark Dusk è stato infatti annunciato un rinvio, a data da definire, del debutto del film. Inizialmente previsto per il 10 settembre 2022, con una proiezione in anteprima fissata al 24 agosto, la seconda parte del progetto cinematografico riguardante Sword Art Online Progressive, iniziato con Aria of a Starless Night, tarderà ad arrivare per motivi legati al COVID-19.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli dietro questo improvviso annuncio, se non che la data in cui si deciderà di trasmettere la pellicola verrà comunicata, nuovamente, sul sito ufficiale. Ricordiamo che il film dovrebbe adattare gli eventi narrati nel terzo e quarto libro della serie Sword Art Online Progressive, e che oltre al ritorno del cast di doppiatori originali, Kaede Hondo e Yusuke Kobayashi ricopriranno i ruoli di Liten e Morte.

In attesa di scoprire la nuova data d'uscita vi lasciamo all'ultimo trailer pubblicato del film.