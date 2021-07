Sword Art Online: la serie di light novel di Reki Kawahara è la più venduta al mondo

Sword Art Online, la famosissima serie di light novel di Reki Kawahara, ha recentemente raggiunto quota 26 milioni di copie in circolazione con i primi 25 Volumi, cifra che permette all'opera di posizionarsi in cima alla classifica dei romanzi leggeri giapponesi più venduti di tutti i tempi.

Secondo gli ultimi report, Sword Art Online vanta 26 milioni di copie stampate per la sola serie principale, più altri 2 milioni di copie circa per lo spin-off Sword Art Online: Progressive, cifra che sicuramente crescerà dopo l'uscita del nuovo film. Delle 26 milioni di copie stampate, circa 15 milioni dovrebbero essere in circolazione in patria, mentre il resto dovrebbe essere in distribuzione negli altri paesi del mondo.

Nella classifica generale delle light novel più vendute, Sword Art Online è al primo posto, con La malinconia di Haruhi Suzumiya (20 milioni circa) al secondo e A Certain Magical Index (16 milioni circa) a completare il podio. Nella Top 10 spiccano anche altre serie molto note, tra cui Full Metal Panic (11 milioni di copie) Vita da Slime (10 milioni di copie) e Danmachi (10 milioni di copie).

Sword Art Online è attualmente in corso con 25 Volumi disponibili, di cui 18 già adattati dalla serie anime. In Italia J-Pop Manga ha recentemente pubblicato il quindicesimo Volume, Alicization Lasting.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti del successo della serie di Kawahara? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi con un bellissimo cosplay di Asuna Yuuki.