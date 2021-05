Sword Art Online: Sinon è pronta all'azione nel cosplay di una modella giapponese

Nel corso degli anni l'immaginario di Sword Art Online è riuscito a far innamorare milioni di persone, e tra anime, manga e light novel, il successo della serie è destinato a crescere ancora. Il crescente interesse verso l'opera di Reki Kawahara, dovuto soprattutto all'adattamento di SAO: Alicization, ha anche attirato l'attenzione di diversi cosplayer, tra cui quella che vogliamo mostrarvi oggi.

In calce potete dare un'occhiata all'omaggio della giovane Shinonome Koori, conosciuta come @kri_cos sui social, una cosplayer e modella giapponese parecchio conosciuta in oriente. Il cosplay vede come protagonista Sinon, una delle tante fiamme di Kirito apparsa per la prima volta in Sword Art Online II.

L'adattamento anime di Sword Art Online conta, al momento, quattro stagioni dell'anime e un film, più un secondo lungometraggio attualmente in produzione. Dopo una prima stagione incentrata sul rapporto tra il protagonista Kirito e la splendida Asuna Yuuki, la seconda ha visto lo spadaccino infiltrarsi nel mondo virtuale di Gun Gale Online, dove ha cercato di catturare un pericoloso criminale proprio con l'aiuto della tiratrice scelta Sinon. La coppia di fatto rimane quella composta da Kirito e Asuna, ma sia Sinon che Alice - co-protagonista delle Stagioni 3 e 4 - sono riuscite a fare breccia nei cuori di tanti fan.

