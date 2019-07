Sword Art Online: un sondaggio rivela i personaggi preferiti dell'harem di Kirito

In attesa del ritorno di Sword Art Online: Alicization che avverrà a fine anno, il franchise di Sword Art Online sta festeggiando i suoi dieci anni di vita. Nel corso di questo periodo, Kirito è stato affiancato da un gran numero di partner e personaggi, ma quale sarà il membro preferito dell'harem secondo gli appassionati dell'opera?

Un sondaggio dedicato a Sword Art Online durante il panel dedicato all'Anime Expo 2019 ha svelato quali sono i personaggi più amati dell'harem di Kirito da parte dei fan. Il primo posto non è una sorpresa, ma forse lo è più il secondo arrivato.

In calce potete vedere un tweet che mostra gli esiti di questo sondaggio, dove Asuna conquista il primo posto con un buon margine di vantaggio sul secondo classificato. Asuna è stata la protagonista femminile e una delle prime comparse importanti, pertanto era facile arrivasse prima. Tuttavia, chi la insegue è la vera sorpresa: Eugeo. Il ragazzo, che a quanto pare è considerato dai fan come un membro a tutti gli effetti dell'harem di Kirito, se l'è giocata con Asuna per posto d'oro.

Seguono poi personaggi come Sinon al terzo posto, Alice, apparsa nella terza stagione Sword Art Online: Alicization di cui è una sagoma fondamentale, al quarto posto e Leafa al quinto. Quali sono le vostre impressioni su questo sondaggio? E secondo voi c'è qualche altro personaggio di Sword Art Online meritevole di stare in classifica ma che è rimasto fuori dalla top 5?