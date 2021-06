Sword Art Online: la spada di Eugeo è ora acquistabile in Giappone, e costa pochissimo

Lo scorso dicembre, il sito giapponese PROPLICA ha presentato la prima replica in scala 1:1 della spada di Kirito in Sword Art Online: Alicization, la cosiddetta Night Sky Sword. La spada è andata in sold out in poche ore e sulla scia del successo dei prodotti a tema SAO, l'azienda ha deciso di lanciare un'altra splendida replica disponibile dall'11 giugno.

In calce potete dare un'occhiata alla "Spada della Rosa Blu" di Eugeo, lunga 100 cm e disegnata sotto la supervisione dello staff di Sword Art Online: Alicization e War of Underworld. La replica è fedelissima all'originale e come potete vedere nel video allegato in cima all'articolo, è addirittura possibile premere un pulsante per sentire la voce di Eugeo.

Il costo della finta spada è "soli" 11.000 yen (€82,50 circa), un prezzo assolutamente accettabile considerando il price tag medio di prodotti di questo tipo. Al momento Premium Bandai e Aniplex accettano preorder solo dal Giappone, e spediranno la replica a partire dal mese di novembre. Un eventuale successo di vendite potrebbe portare la spada anche in occidente, caso già verificatosi con l'arma di Kirito.

E voi cosa ne dite? Vi piace il pezzo da collezione? Ditecelo nella sezione commenti! Noi intanto vi ricordiamo che presto potrete nuovamente vedere Kirito e Asuna in azione, visto che il nuovo film di Sword Art Online è in uscita quest'anno.