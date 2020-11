Sword Art Online: la spada di Kirito diventa acquistabile grazie alla replica di Tamashii

Un elemento che esercita grande fascino sui fan di anime e manga sono gli oggetti posseduti dai protagonisti. Vestiti, medaglioni e quant'altro ma soprattutto le armi che sono parecchio popolari nelle storie di combattimento. Sword Art Online ne ha diverse e a breve potrete diventare come Kirito grazie a una nuova replica.

Tamashii Nations è un'azienda giapponese che si cimenta spesso nelle "Proplica", ovvero una riproduzione vera di oggetti degli anime e manga. Principalmente queste sono destinate ai collezionisti adulti, dato che cercano di rispecchiare quanto più possibile la vera natura dell'oggetto, abbandonando quindi le restrizioni che vengono effettuate per i bambini.

I fan di Sword Art Online potranno mettere le mani sulla spada di Kirito, la Night Sky Sword, dato che all'evento Tamashii Nation 2020 l'azienda ha proprio presentato questa Proplica. Purtroppo al momento non sono stati rivelati molti dettagli su questa riproduzione se non una sua foto in miniatura che potete osservare in basso alla notizia. Siete contenti di poter mettere finalmente le mani su questa preziosa arma del protagonista?

Nell'anime, da poco si è chiuso un ciclo per Kirito con la fine di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. La storia continuerà invece con il lungometraggio Sword Art Online: Progressive di cui sono stati svelati dettagli importanti negli scorsi giorni.