Sword Art Online: una splendida Asuna da ALO nel cosplay di Kristin

La prima stagione di Sword Art Online ha avuto un ruolo centrale nella caratterizzazione dei protagonisti in quanto ha focalizzato le sue attenzioni sul rapporto tra Kirito ed Asuna. Nella seconda parte, tuttavia, l'eroina è stata vittima dei piani di Sugou Nobuyuki e così imprigionata nel mondo virtuale di ALO.

Dalla fine della prima stagione, la saga di Sword Art Online è diventata un fenomeno globale e diversi sequel si sono susseguiti. Attualmente non ci sono informazioni in merito ad un adattamento di SAO: Unital Ring, l'arco narrativo che segue gli eventi di Alicization. A-1 Pictures non resterà però con le mani in tasca e ha già commissionato un ulteriore sequel cinematografico di SAO: Progressive in uscita nel 2022.

In onore alla popolarità del franchise, la cosplayer di Amburgo Kristin ha realizzato un'affascinante interpretazione personale di Asuna ma con l'iconico outfit di ALO, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il suo cosplay ha riscosso un notevole clamore da parte della community dedicata, merito soprattutto di un'ottima fedeltà al personaggio originale.

