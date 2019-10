Sword Art Online: svelate immagini e sinossi del terzo episodio di War of Underworld

Come probabilmente saprete, l'atteso e chiacchierato Sword Art Online: Alicization - War Of Underworld, seconda parte della terza stagione dell'anime tratto dalla light novel di Reki Kawahara, ha finalmente iniziato la sua corsa con l'uscita di due episodi già disponibili su VVVVID.

Dopo un inizio a dir poco scoppiettante, l'opera sembra tutt'altro che interessante a concedere un attimo di respiro, mentre la storia entra sempre più nel vivo, con Kirito ancora in stato comatoso e Alice ritrovatasi come pilastro centrale dell'intera stagione. Ebbene, l'account Twitter ufficiale dedicato a Sword Art Online ha deciso di pubblicare varie immagini esclusive dedicate alla terza puntata dell'opera - e visionabili a fondo news - una scelta pensata per continuare ad alimentare il palpabile hype messo chiaramente in mostra dai fan.

Insieme alle immagini della puntata, che sembrerebbero indicare il ritorno di Gabriel e dell'organizzazione che ha più volte lavorato nell'ombra all'interno del mondo di Alicization, è stata anche condivisa la sinossi ufficiale dell'episodio, leggibile qui di seguito:

"Una misteriosa organizzazione che ha lavorato in varie missioni dalla National Security Agency degli Stati Uniti, finendo con l'attaccare anche l'Ocean Turtle, ha ricevuto una missione top secret. Il leader dell'unità, Gabriel, dopo aver già incontrato in passato Kirito e Chinon, si trova ora alla ricerca di Alice per poter così svelare un qualche pericoloso segreto."

Nel caso in cui foste interessanti, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.