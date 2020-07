Sword Art Online torna l'11 luglio, il nuovo trailer mostra il risveglio di un eroe

Manca poco più di una settimana al ritorno di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ed oggi, a sorpresa, è stato mostrato il trailer di lancio dei nuovi episodi. In calce all'articolo potete dare un'occhiata al PV in questione, in cui viene anche anticipato il ritorno di un grande eroe.

La clip si apre con una breve introduzione dedicata a Kirito, Alice e Eugeo, e continua con alcuni spezzoni tratti dalla battaglia finale tra i Cavalieri Integratori e l'esercito del Dark Territory, sostenuto anche dai giocatori americani. Negli ultimi istanti, vengono mostrati alcuni flashback che sembrerebbero anticipare il risveglio del protagonista Kirito. Vi ricordiamo che lo spadaccino è in uno stato comatoso da inizio stagione, a causa del sovraccarico dell'STL causato dall'attacco a Ocean Turtle.

Vi ricordiamo ancora una volta che l'arco narrativo di Alicization viene raccontato, nell'opera originale, in ben dieci volumi (dal 9 al 18 compresi), e che la storia si divide in altrettante parti: Alicization Beginning, Running, Turning, Rising, Dividing, Uniting, Invading, Exploding, Awakening e Lasting. L'anime ha unito alcune di queste e si trova attualmente nella fase Alicization Awakening, raccontata nel Volume 17 della light novel di Reki Kawahara e precedente ad Alicization Lasting. Gli ultimi dodici episodi chiuderanno il cerchio e prepareranno il terreno per il nuovo arco narrativo, denominato Unital Ring.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il ritorno dell'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che nuovi aggiornamenti sulla stagione 4 arriveranno sabato 4 luglio, durante l'evento speciale dedicato a Sword Art Online: Alicization.