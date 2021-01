Sword Art Online: Unital Ring, quando possiamo aspettarci il sequel di Alicization?

L'epopea di Sword Art Online è uno dei franchise più famosi al mondo, merito soprattutto di una serie televisiva che ha reso virale l'opera di Reki Kawahara anche in Occidente. Attualmente l'anime conta 96 episodi e due film, uno dei quali atteso al debutto in Giappone nel corso di quest'anno, ma quando uscirà il sequel di Alicization?

Fornire una data esatta per il debutto di Sword Art Online: Unital Ring, la nuova macro saga ideata dall'autore al termine di Alicization, è molto complesso poiché Kawahara sta ancora lavorando all'arco narrativo che, al 10 dicembre 2020, conta appena 4 volumi. Sappiamo inoltre che Unital Ring sarà una saga lunga al pari, se non più, di Alicization che conta invece ben 9 volumi scritti tra il 2012 e il 2016.

Supponendo che l'autore mantenga l'attuale piano editoriale con la pubblicazione di 2 romanzi all'anno, è lecito aspettarsi la fine dell'arco narrativo a non prima del 2023. Se così fosse, presupponendo che lo staff inizi a lavorare al progetto televisivo in anticipo per adattare le prime parti della saga, potremmo ritrovarci di fronte a due possibili scenari:

L'annuncio dell'adattamento anime dei primi volumi di Unital Ring nel 2022/2023, magari in una stagione di 24 episodi, a seguito del debutto di Sword Art Online: Progressive al cinema nel corso di quest'anno;

Oppure, A-1 Pictures inizierà a lavorare a Unital Ring solo al termine della saga in formato cartaceo, scelta che permetterebbe allo studio di lavorare più tranquillamente a una macro stagione di oltre 40 episodi così come abbiamo visto con Alicization ma con una data d'uscita più lontana, tra il 2023 e il 2024;

Una cosa è certa: per vedere sul piccolo schermo Sword Art Online: Unital Ring dovremo attendere ancora qualche anno, tuttavia lo studio ha già iniziato a correre ai ripari con la trasposizione televisiva di Progressive che potrebbe accompagnare il franchise in questi lunghi anni di attesa. Secondo voi, invece, quale ipotesi è la più probabile? Diteci la vostra, come di consueto, nello spazio riservato ai commenti.