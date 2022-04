Sword Art Online: Un video rivela i festeggiamenti per i dieci anni della serie

Per festeggiare i dieci anni dalla messa in onda della prima stagione dedicata al franchise di Sword Art Online, gli account social della serie hanno condiviso un video dedicato ai protagonisti dell'opera di Reki Kawahara e alle prossime novità legate alla saga di SAO.

Il primo anime ambientato nel mondo è andato in onda nel 2012, introducendo le avventure di Kazuto Kirito Kirigaya e del mondo virtuale di Sword Art Online. Grazie al grande successo ottenuto dalla prima stagione, negli anni successivi sono stati pubblicati altri anime, manga ed opere ispirate alla serie di Reki Kawahara, ampliando la storia dei personaggi dell'anime. In calce alla notizia trovate quindi il tweet condiviso dall'account ufficiale della serie, in cui è presente un breve video dedicato al decimo anniversario di Sword Art Online, evento che sarà accompagnato da una serie di annunci. Siamo sicuri che nelle prossime settimane saranno svelati altri dettagli per questi festeggiamenti, che sono stati accolti con entusiasmo dai numerosi fan dell'originale storia di Kirito e del MMORPG in cui è rimasto bloccato insieme agli altri giocatori di SAO.

Per concludere vi segnaliamo questo cosplay dedicato ad un personaggio di Sword Art Online, mentre è stato pubblicato un poster inedito di SAO: Aria of a Starless Night.