Sword Art Online tra violenza e grandi ritorni: ecco quanto manca al risveglio dell'eroe

L'episodio 17 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ha davvero fatto le cose in grande, mostrando l'incredibile ritorno di due eroi e confermando finalmente la puntata in cui vedremo il risveglio del protagonista. Inoltre, come se non bastasse, l'episodio non si è certo risparmiato in termini di violenza.

La puntata 17 di Sword Art Online ha innanzitutto mostrato il prosieguo dello scontro tra Sinon e Subtilizer, con la prima in grave difficoltà dopo aver perso entrambe le gambe. Motivata dal ricordo di Kirito, la ragazza riesce comunque a caricare un ultimo colpo con il suo fucile, infliggendo gravi danni all'antagonista.

Laefa intanto continua la sua battaglia al fianco di Rilpirin, e rivela che grazie al suo potere non può essere sconfitta in alcun modo. Nonostante tutto però la sorella del protagonista è in grado di provare dolore, e la sua resistenza viene messa alla prova dai temibili colpi dell'armata americana. In una delle scene più crude dell'episodio la ragazza subisce un terribile colpo al volto e perde momentaneamente l'uso di un occhio. A differenza di quanto accaduto nel corso dell'episodio 13 però, i fan hanno applaudito l'uso della violenza ben contestualizzato da parte dei ragazzi di A-1 Pictures.

Infine, è stato mostrato il grande ritorno di due personaggi del film Ordinal Scale, ovvero Yuna ed Eiji Nochizawa. I due riescono ad intervenire e salvare Kirito, ormai prossimo ad essere ucciso da PoH, ma vengono successivamente sconfitti ed eliminati. Fortunatamente il duo riesce ad ottenere abbastanza tempo e permette a Higa di intervenire dal mondo reale, favorendo così il ripristino della Fluctlight di Kirito. A quanto pare, il risveglio del protagonista avverrà proprio nel prossimo episodio, dopo più di un anno e mezzo di attesa.

