Sword Art Online: Alicization, annunciata una collaborazione con A Certain Magical Index

Il prossimo mese il franchise di SAO si renderà protagonista di una collaborazione tra Sword Art Online: Alicization e la serie anime A Certain Magical Index, per un evento che si terrà presso il centro commerciale Atre situato ad Akihabara, un celebre quartiere di Tokyo.

A partire dal 28 settembre fino al 14 ottobre, infatti, 50 negozi in Giappone regaleranno alcune card speciali dedicate ai personaggi dei due franchise: il merchandise sarà distribuito in caso i clienti effettueranno almeno 500 yen di spesa e include illustrazioni dei due anime realizzate appositamente per l'evento commerciale.

Nel corso della presentazione di questa collaborazione, che si terrà per l'appunto ad Akihabara, saranno mandati in diffusione alcuni messaggi registrati dai voice actor di alcuni dei protagonisti delle serie: Kayano Ai, la doppiatrice di Alice in Sword Art Online: Alicization, e Yuka Iguchi, che invece presta la voce al personaggio di Index di A Certain Magical Index. Entrambi hanno effettuato delle registrazioni ad hoc presso gli studi di animazione.

Ricordiamo che Sword Art Online: Alicization debutterà il 6 ottobre sui canali TV giapponesi, ma intanto proprio oggi in Giappone si tiene uno speciale evento di anteprima, durante il quale viene trasmesso in esclusiva il primo episodio della serie, che consisterà in uno speciale da un'ora.

Quanto attendete la terza serie anime di SAO?