Sword Gai: The Animation, ammiriamo una nuova key visual dell'imminente anime di Netflix

Sul sito ufficiale di, trasposizione animata del manga di Toshiki Inoue, Osamu Kine e Keita Amamiya, è comparsa una nuova key visual della serie in arrivo a fine marzo su Netflix.

Sword Gai: The Animation uscirà, infatti, sulla piattaforma streaming il prossimo 23 marzo e sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio del colosso americano. Il manga originale, concluso, è stato serializzato dal 2012 al 2015, mentre sulle pagine della rivista Monthly Hero's Magazine (edita Shogakukan) è in corso il sequel, Sword Gai Evolve.

Di seguito la sinossi di Sword Gai: The Animation:

La storia racconta le vicende di Gai, il giovane apprendista del fabbro Amon. Quest'ultimo ha adottato il protagonista quando era appena nato, dopo averlo trovato vicino al cadavere di una donna nella foresta. Durante il suo apprendistato, tuttavia, Gai perde il suo braccio destro e per aiutarlo Amon decide di fondere la spada demoniaca Shiryuu (letteralmente Drago della morte) e di trasformarla in un arto artificiale che possa rimpiazzare quello mancante del figlio. Da qui la vicenda ha inizio: grazie alla nuova spada fusa al suo corpo, ora Gai sarà in grado di sconfiggere tutti i nemici che incontrerà sulla sua strada.

Appuntamento, insomma, al prossimo 23 marzo su Netflix!