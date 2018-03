Sword Gai: The Animation è da oggi disponibile su Netflix

Sword Gai: The Animation è ufficialmente visionabile sulla piattaforma streaming. La serie è tratta dall'omonima opera manga pubblicata dalla casa editricetra le pagine della rivista

Quest'oggi, Netflix ha reso disponibile la nuova serie anime Sword Gai: The Animation. Tratta dal manga Sword Gai, scritto da Toshiki Inoue e illustrato da Osamu Kine, la serie è stata prodotta da LandQ studios in collaborazione con DLE e Production I.G.. Il manga, disegnato da Osamu Kine in base al character design originale sviluppato da Keita Amemiya, ha iniziato la serializzazione sulla rivista Hero's della Shogakukan nel 2012. Il primo volume tankobon è stato pubblicato il 5 giugno 2013.

La storia narra di Gai, giovane apprendista del fabbro Amon. Quest'ultimo ha adottato il protagonista quando questi non era che un neonato, dopo aver trovato il pargolo vicino al cadavere di una donna nel bel mezzo di una foresta. Durante il suo apprendistato, Gai perde il braccio destro e Amon, per aiutarlo, decide di fondere la spada demoniaca Shiryuu (Drago della morte) per plasmarla in un arto artificiale che possa rimpiazzare quello perduto dal figlioccio. Grazie alla nuova spada fusa al suo corpo, ora Gai è in grado di sconfiggere tutti i nemici che incontrerà sulla sua strada.

Sword Gai: The Animation è completamente disponibile su Netflix da oggi.