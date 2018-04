Sword Gai The Animation - Part 2 uscirà su Netflix in estate

Netflix ha da poco aggiunto, sul finire del mese di marzo,, una nuova produzione anime originale. Dal Giappone, però, abbiamo conferme che la Part 2 della serie uscirà sulla piattaforma streaming nel corso dell'estate.

Ad annunciarlo è stato il sito web ufficiale dell'anime, che per l'occasione ha svelato sia una nuova key visual che character design e cast di alcuni volti nuovi che comporranno la seconda parte di Sword Gai The Animation.

In particolare avremo due nuove aggiunte nello staff di doppiatori dell'anime, i quali presteranno la voce a due new entry tra i personaggi di Sword Gai The Animation - Part 2: parliamo di Nobunaga Shimazaki e Maaya Uchida. Il primo interpreterà Shin Matoba, uno studente che assiste il padre nella gestione di una nota corporation e che si è trasferito da poco alla scuola superiore Sayaka; la seconda, invece, sarà Himiko, la leader del gruppo Gabi.

La prima parte di Sword Gai The Animation è un adattamento animato del manga di Toshiki Inoue, Osamu Kine e Keita Amamiya, intitolato Sword Gai. Trovate la nostra recensione sulle nostre pagine, cliccando anche sull'indirizzo che vi abbiamo proposto poche righe più sopra, e scoprirete un anime dall'ottimo comparto artistico, ma un pelo deludente sul profilo narrativo.

Appuntamento, dunque, su Netflix durante l'estate 2018 per guardare i nuovi episodi dell'anime.