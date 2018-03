Sword Gai: The Animation, trailer e character design dell'anime in arrivo su Netflix

, l'adattamento animato del manga di Sword Gai realizzato da Toshiki Inoue, Osamu Kine e Keita Amamiya, si è mostrato in un nuovo trailer di 90 secondi, compresi dei nuovi character design che svelano anche il resto del cast della produzione Netflix.

Archiviati i membri del cast che vi abbiamo svelato qualche tempo fa, ecco le nuove aggiunte nel parco di doppiatori che presteranno la propria voce ai personaggi in Sword Gai: The Animation.

Michiko Neya sarà Aronisu

Kohei Murakami sarà Ariga I

Urara Takano sarà Yasuko Tanaka

Ayane Sakura sarà Midoriko

Takaya Hashi sarà Kazuma Matoba

Questi personaggi sono rappresentati, da sinistra verso destra, nell'immagine in calce all'articolo. Nei character design, invece, non compaiono i seguenti doppiatori/personaggi:

Kenji Hamada per Tatsumi

Yu Shimamura per Mina Hiraya

Masaharu Sato per Kigetsu

Sumi Shimamoto per Kei

Kousuke Toriumi per Hakimu

Sword Gai: The Animation debutterà su Netflix il prossimo 23 marzo. L'anime sarà diretto da Takahiro Ikezoe (Show by Rock!!) e Tomohito Naka (New Theatrical Movie Initial D Legend 2: Racer), mentre lo script è firmato dallo sceneggiatore del manga originale, Toshiki Inoue. Atsuko Nagajima (Getbackers) dirige il character design, mentre Toshiki Kameyama (Nisekoi) svolge il ruolo di sound director; Kotaro Nakagawa (Code Geass) è infine il compositore delle musiche.

Lo staff produce l'anime per LandQ Studios, in collaborazione con DLE Inc. e Production I.G.