SWORD, la nuova serie Marvel è stata ufficialmemte annunciata, tutti i dettagli

La nuova serie degli X-Men arriverà presto nelle fumetterie. Ad annunciarlo ci ha pensato la stessa Marvel Comics, dopo i numerosi indizi arrivati in Empyre Afetermath: Avengers e X of Swords: Creations. Lo S.W.O.R.D. è tornato.

X-Men S.W.O.R.D., scritto da Al Ewing e illustrato da Valerio Schiti, debutterà a dicembre. Questa nuova serie condurrà lo S.W.O.R.D. a riprendere il suo ruolo originale di difensore dalle minacce interstellari, oltre che a cercare di portare Krakoa nello spazio.

Questa nuova saga, che farà parte della linea X-Men, è destinata a rivoluzionare il mondo Marvel. Dopo l'attacco della nazione mutante Krakoa in X of Swords, Abigail Brand può occuparsi di tutti gli affari extra-terrestri. Tra i vari protagonisti troveremo anche Magneto, Cable e numerosi altri eroi.

L'acclamato scrittore di Immortal Hulk, Al Ewing, porterà il suo talento nel franchise X-Men. "E' un vero spasso lavorare con l'X-team e portare i mutanti Marvel in una nuova era spaziale. Lo spazio sarà protagonista della nuova era di Krakoa!".

Anche l'illustratore Valerio Schiti non è nuovo al mondo Marvel e alla collaborazione con Ewing, dato che in precedenza i due hanno già lavorato su Tony Stark: Iron Man. "Adoro

i comics di Al, quindi sono molto felice di avere la possbilità di essere dalla sua parte in questa nuova avventura. Non posso dire molto su SWORD, ma posso dire che ogni membro del team avrà un ruolo peculiare da svolgere". In attesa di S.W.O.R.D., il futuro degli X-Men è già stato svelato.