Symbiote Spider-Man, rivelato un nuovo villain mai visto prima d'ora

Il nuovo avversario di Spider-Man si chiama Hardrock, un mutante estremamente forte reclutato da Mysterio. La scena che mostra l'arrivo del nuovo cattivo è ambientata su un set cinematografico: all'improvviso appare Mysterio, che però non riesce a sorprendere Alan Jennings, il vero nome del villain, che lo confonde con Rey Mysterio.

«Non sono un wrestler americano» risponde subito il villain storico di Spider-Man, che così si presenta per quello che realmente è, senza però riuscire comunque a sconvolgere Hardrock. Fino a quando Mysterio non inizia a sventolare dinanzi al naso del suo nuovo probabile alleato una mazzetta di denaro offrendogli un lavoro ben pagato: essendo la sua pelle praticamente impenetrabile e vantando una grande velocità e una forza sovrumana, può essere assoldato per una missione fondamentale.



Mysterio definire Jennings una creazione della natura e prova a convincerlo che invece Mysterio non è altro che uno scherzo, un prepotente in costume che dev'essere messo al tappeto quanto prima. Nel momento in cui, però, evocherà l'intervento di Hardrock, Jennings gli chiederà se realmente pretende che lui si addossi un nome così stupido nella sfida a Spider-Man e a tutto il resto della città di New York. «Quindi questo è l'incredibile Spider-Man. Non così tanto incredibile, a quanto pare» è il commento col quale poi Hardrock liquida Peter Parker, che inizialmente avrà parecchio filo da torcere contro il suo nuovo avversario, nonostante il suo nuovo costume nero.