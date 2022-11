Synduality: primi dettagli e teaser per l'anime in arrivo su Disney+

Synduality è stato presentato da Bandai Namco come un progetto multimediale. Oltre al videogioco, sparatutto in terza persona in arrivo nel 2023 per le console di nuova generazione e PC, verrà infatti pubblicata anche una serie anime, distribuita in tutto il mondo sulla piattaforma Disney+.

Prodotta da Bandai Namco Filmworks, con le animazioni di Eight Bit, studio di Vita da Slime e Blue Lock, la serie è nata dall’idea originale di Hajime Kamoshida, e sarà diretta da Yusuke Yamamoto. Attualmente non è ancora stata rivelata una data d’uscita ufficiale dell’anime di Synduality, ma possiamo avanzare l’ipotesi che arriverà in concomitanza con l’uscita dell’omonimo videogioco.

Il teaser trailer riportato in cima alla notizia permette di avere un anticipazione di ciò che vedremo nel 2023, soprattutto la netta alternanza tra sequenze in animazioni 2D e l’utilizzo della CGI per i mecha e le armi. Ambientata nel 2022, anno in cui quasi tutta l’umanità è stata distrutta da una misteriosa pioggia, le Lacrime della Nuova Luna, la storia tratta della sopravvivenza dei superstiti ad Amasia, una città sotterranea dove dovranno fare i conti con Magus, un’Intelligenza Artificiale.

Cosa ve ne pare del secondo teaser di Synduality? Siete interessati al progetto? Fatecelo sapere come di consueto lasciando un commento qui sotto.