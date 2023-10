T . P Bon è l'anime dal co-creatore di Doraemon: in arrivo su Netflix

In questi giorni è arrivato, da parte di Netflix, il trailer della serie animata T・P BON, ossia Time Patrol Bon. Il manga originale è del co-creatore di Doraemon, Fujio F. Fujiko, e per la prima volta riceverà un adattamento animato. A lavorare a questa nuova serie è lo Studio BONES, lo stesso di My Hero Academia e tanti altri.

La storia ruota attorno ad un normale studente delle scuole superiori, chiamato Bon Namihira, che entra a far parte di una squadra di agenti che viaggiano nel tempo. Il suo compito è quello di salvare la vita delle persone durante eventi storici che accadono in epoche e luoghi diversi in tutto il mondo.

Il giovane doppiatore Akihisa Wakayama interpreta il personaggio principale Bon Namihira e mentre Atsumi Tanezaki, voce di Anya Forger in Spy x Family e Asako Natsume in My Little Monster solo per citarne alcuni, interpreta un altro membro della Time Patrol, Ream Stream. E' possibile vedere i due seiyuu nella locandina all'interno dell'articolo.

Il 1 dicembre sarà il 90° anniversario della nascita di Hiroshi Fujimoto, che ha creato il manga con lo pseudonimo Fujio F. Fujiko. Il noto mangaka ha collaborato per molto tempo con l'autore Motoo Abiko e insieme venivano chiamati Fujio Fujiko.

Non sai cosa guardare nel mese di ottobre? Ecco tutte le uscite anime su Crunchyroll per ottobre 2023. Alcuni di questi titoli sono i più attesi dai fan e non vanno assolutamente persi! Non solo, è disponibile anche il catalogo anime di Netflx per ottobre 2023, con pochi ma ottimi anime.