Taguchi racconta com'è nato Samurai 8, il nuovo manga dal creatore di Naruto

Dopo una vita passata a lavorare sul mondo di Naruto, Masashi Kishimoto ha deciso, recentemente, di provare qualcosa di nuovo. Ecco allora Samurai 8: la storia di Hachimaru, il nuovo manga disponibile nelle edicole dallo scorso 19 maggio.

Manga Plus, il sito di Shueisha dedicato al mondo dei fumetti, ha recentemente pubblicato un'intervista in inglese con Mr. Taguchi, l'editor di Samurai 8. Taguchi ha parlato delle motivazioni che hanno spinto Kishimoto a creare qualcosa di nuovo, nonostante l'attuale impegno su Boruto: Naruto Next Generations.

Riguardo al rinnovo della partnership con il disegnatore Akira Okubo, Taguchi ha rivelato quanto segue: "Durante gli ultimi mesi di lavoro su Naruto, Kishimoto aveva già iniziato a pensare al suo prossimo progetto. Un giorno, scherzando, disse ad Okubo che avrebbero dovuto lavorare insieme anche sul suo prossimo progetto. Successivamente, circa due o tre anni fa, quando cominciammo a lavorare su Boruto, i due cominciarono a discutere seriamente riguardo alla creazione di una nuova serie di manga".

Taguchi ha poi parlato dei rischi derivanti dalla scelta di creare un manga Sci-fi: "Per un lettore, un manga diventa difficile da seguire quando si utilizzano così tanti termini tecnici. Penso che Kishimoto abbia quasi voluto sfidare se stesso, creando qualcosa di incredibilmente distante da Naruto. Il suo scopo è quello di far diventare Samurai 8 un'opera rilevante, qualcosa di grandioso".

