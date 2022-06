Taika Waititi si conferma grande fan di ONE PIECE: ecco cos'ha fatto sul set di Thor

Avendo Eiichiro Oda iniziato l'epica storia di ONE PIECE nel 1997, è inevitabile che nel corso degli anni la serie abbia attirato la curiosità di tanti, curiosità che poi si è tramutata in interesse ma anche in passione. Ormai anche nel mondo dello spettacolo ci sono attori, giocatori, registi e altri addetti ai lavori che stravedono per il manga.

Tra questi fan c'è Taika Waititi che in passato era stato visto indossare una maglia blu di ONE PIECE, con Rufy sorridente e sopra una scritta Wanted, proprio per imitare il suo primissimo poster di taglia. E il regista, al momento alle prese con Thor: Love and Thunder, quarto film dedicato al Dio del Tuono di casa Marvel, ha confermato ancora una volta l'amore che ha per la saga di Eiichiro Oda.

Durante un servizio sul dietro le quinte del film di Thor, Taika Waititi ha indossato un maglione blu che è stato censurato per evitare sponsor indesiderati. Tuttavia qualunque fan di ONE PIECE riesce a riconoscere il volto di Rufy e la scritta Wanted sopra di lui che la sfocatura non riesce a nascondere. Taika Waititi ha quindi scelto uno scenario importante per ricordare la sua passione per il manga di Oda.

Un'altra star che ha fatto il boom è Dua Lipa con un vestito ispirato a ONE PIECE.