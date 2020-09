Taiso Samurai: l'anime originale di MAPPA arriva il 10 ottobre, online un nuovo trailer

Taiso Samurai, lo spokon originale di MAPPA annunciato lo scorso agosto, si è recentemente mostrato in un nuovo trailer, in vista dell'uscita prevista per il prossimo 10 ottobre. Lo studio di animazione, oltre a condividere la clip visibile in calce, ha anche svelato i nomi di gran parte dei componenti del cast.

La preview mostra il conflitto interiore del protagonista Shotaro Aragaki, ex membro della squadra maschile di atletica leggera giapponese. L'anime seguirà il percorso di rivalsa dell'atleta, ormai considerato dal pubblico (e dal suo stesso coach) incapace di gareggiare. La sinossi rivela che "un incontro speciale cambierà il suo destino".

Per quanto riguarda il cast, sappiamo che il protagonista sarà doppiato da Daisuke Namikawa (Hisoka in Hunter x Hunter, Goemon in Lupin III), l'amico Leonardo da Kensho Ono (Giorno Giovanna in Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo), il rivale Tetsuo Minamino da Yuuki Kaji (Eren Jaeger ne L'Attacco dei Gigant, Shoto Todoroki in My Hero Academia), il coach Noriyuki Amakusa da Kenyuu Horiuchi (Pain in Naruto Shippuden) e Rei Aragaki, figlioletta del protagonista, da Rina Honnizumi (Hina in Plunderer).

Vi ricordiamo che Taiso Samurai sarà il secondo anime di MAPPA a debuttare nel mese di ottobre, insieme all'attesissimo Jujutsu Kaisen. The God of High School, attualmente in onda, terminerà invece lunedì prossimo con la trasmissione dell'episodio 13.