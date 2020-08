Taiso Samurai sarà il nuovo anime originale di MAPPA, ecco trailer e data d'uscita

Pochi giorni fa, i ragazzi di MAPPA avevano rivelato di essere al lavoro su una nuova serie anime, l'ottava in arrivo nel corso del 2020. Oggi, 13 agosto 2020, lo studio di animazione ha finalmente presentato la serie, intitolata Taiso Samurai e incentrata sulle avventure di un atleta ventinovenne in un difficile momento della sua carriera.

Ambientato nel 2002, Taiso Samurai racconta la storia del ventinovenne Shotaro Aragaki, ex membro della squadra maschile di atletica leggera giapponese. Il ragazzo sembra non riuscire più a gareggiare come una volta e il suo allenatore, Noriyuki Amakusa, continua a suggerire il ritiro. Tuttavia, il suo amore e la sua devozione per la ginnastica, unite al duro lavoro e al supporto ricevuto dalla figlioletta Rei, lo spingono verso un'altra direzione.

La serie è diretta da Hisatoshi Shimizu (Zombie Land Saga, Natsume Yujin-cho) e scritta da Shigeru Murakoshi (Zombie Land Saga, To the Abandoned Sacred Beasts), mentre il character design è curato da Kasumi Fukagawa (Zombie Land Saga). La musica è composta dal talentuoso Masaru Yokoyama (Bugie d'Aprile, Fruits Basket).

L'anime debutterà in Giappone il prossimo 10 ottobre, nello stesso periodo in cui arriverà Jujutsu Kaisen. In calce potete dare un'occhiata al trailer ufficiale.

Per Studio MAPPA si tratta dell'ottava serie prevista per il 2020, dopo Tama & Friends, Dorohedoro, Listeners, The God of High School, Mr Love: Queen's choice, Jujutsu Kaisen e L'Attacco dei Giganti 4, che a questo punto potrebbe slittare nel 2021.